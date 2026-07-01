Talentschmiede Profi-Rennsport Wirgeser Rennfahrtalent Linus Parbel siegt auf dem Ring Hans-Peter Metternich 01.07.2026, 10:00 Uhr

i Beim Interview zeigt sich Linus Parbel ebenso souverän, wie später auf der Rennstrecke: Völlig unaufgeregt, wohlgemerkt vor dem Rennen, wo sich doch eigentlich die Nervosität breit macht. Hans-Peter Metternich

Gleich im ersten von zwei Rennen auf der legendären Rennstrecke landete der junge Westerwälder Linus Parbel in einer Hitzeschlacht mit extremen Bedingungen auf dem 5,137 Kilometer langen Rundkurs in der Eifel unangefochten auf Platz eins.

. Vor einigen Tagen titelte unserer Zeitung: „Linus Parbel – ein junges Rennfahrertalent“, und machte damit auf einen 15-jährigen Jungen aus Wirges aufmerksam, der in der Autorennszene als „Senkrechtstarter“ von sich reden macht. Die WZ wollte wissen, was hinter den ersten euphorischen Schilderungen einer „beginnenden Rennfahrer-Karriere“ steckt und war auf dem Nürburgring am zweiten Rennwochenende des ADAC Junior-Cups in der laufenden Saison ...







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