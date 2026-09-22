Mit Satzung zu mehr Ordnung?
Wirgeser CDU will wildes Plakatieren vor Wahlen stoppen
Wahlplakate am Kreisel der Kannenbäckerstraße in Wirges vor der Bundestagswahl 2025: Künftig wird womöglich per Satzung geregelt
Wahlplakate am Kreisel der Kannenbäckerstraße in Wirges vor der Bundestagswahl 2025: Künftig wird womöglich per Satzung geregelt, wo Plakate erlaubt sind und wo nicht.
Archiv Thorsten Ferdinand

Wahlplakate erregen Aufmerksamkeit, doch längst nicht jeder freut sich über die großflächigen Aushänge. In Wirges soll nun geprüft werden, ob man das Plakatieren in der Stadt künftig besser steuern kann.

Lesezeit 2 Minuten
In den Wochen vor einer Wahl prägen Plakate das Straßenbild der größeren Ortschaften. Mitunter hängen sie noch lange nach dem Wahltermin herum. Manchmal können sie zudem von wichtigen Verkehrszeichen ablenken. Diese unerwünschten Nebenwirkungen der Wahlwerbung will die CDU Wirges mit einer Plakatierungssatzung eindämmen.
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