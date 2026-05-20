Ordnungsamt greift durch
Wirges: Knöllchen für wartende Autofahrer an Tankstelle
Günstige Zapfsäulen mit wenig Platz zum Anstellen: die Tankstelle am Hüter-Einkaufszentrum in Wirges.
Günstige Zapfsäulen mit wenig Platz zum Anstellen: die Tankstelle am Hüter-Einkaufszentrum in Wirges.
Thorsten Ferdinand

Schnell noch tanken, bevor um 12 Uhr die Preise erhöht werden – dieser Plan ging für viele Autofahrer in Wirges nach hinten los. Das Ordnungsamt verteilte rigoros Strafzettel, wenn Autofahrer auf dem Gehweg oder im Bereich von Einfahrten anstanden.

Lesezeit 2 Minuten
Die Anfang April eingeführte 12-Uhr-Regel sollte unter anderem die Benzin- und Dieselpreise an Tankstellen senken. Gebracht hat sie nachweislich wenig. Allerdings haben sich die Rückstaus an den Zapfsäulen zu Stoßzeiten verlängert, da die Autofahrer nun vorher wissen, wann die Preise steigen.

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