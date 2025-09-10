Tobias Schneider brennt für die Musik, ist Organist in Wirges und Leiter mehrerer Chöre. Nun zieht es ihn zu neuen Ufern, sprichwörtlich: Er beginnt eine Ausbildung zum Schiffsmechaniker. Warum er diesen Schritt geht, hat er unserer Zeitung erzählt.

Wie kommt ein Kirchenmusiker auf hohe See? Die Frage zielt nicht auf eine temporäre Kreuzfahrt – es geht um die Wahl des Berufes. Tobias Schneider, Kantor im Bistum Limburg und seit Januar 2023 Organist in Wirges, Leiter verschiedener Chöre und zuständig für die musikalische Erziehung in den Kitas der Pfarrei Wirges, zeigt, wie es geht. Er hängt seine kirchenmusikalischen Tätigkeiten und seinen erlernten Beruf als Musiker im übertragenen Sinne an den Nagel und wendet sich der Seefahrt zu. Konkret: Er beginnt in Kürze eine dreijährige Ausbildung zum Schiffsmechaniker (früher Matrose). Unsere Zeitung wollte von Tobias Schneider wissen, warum er sich von der Musik als Beruf abwendet und sich der Seefahrt verschreiben will.

„Um es zunächst einmal klarzustellen, die Musik wird immer meine Leidenschaft bleiben, denn ohne die Musik, der ich mein Studium gewidmet habe und die mich als Berufsmusiker voll ausgefüllt hat, kann und will ich nicht leben“, erklärt Tobias Schneider im Gespräch mit unserer Zeitung. „Doch ich habe mich gefragt, will ich noch 40 Jahre bis zur Rente ‚nur‘ musizieren, oder will ich meiner Abenteuerlust gerecht werden, und was völlig anderes und neues anpacken.“ Ein wenig Seeluft – wenn auch nur auf Binnenseen – hat er sich schon bei der Ausübung seiner zweiten Leidenschaft neben der Musik wehen lassen, beim Segeln. Er habe den Sportboot-Führerschein „unter Segel und Motor“ und er lebe diese Leidenschaft auf der Krombachtalsperre aus, erzählt er. Der Anziehungskraft des Wassers könne er sich, ebenso wie der Musik, nicht entziehen.

Erste „Seeerfahrung“ hat Schneider schon gesammelt

Seine dreijährige Ausbildung absolviert Tobias Schneider an der „Waterkant“ in der Nähe von Emden. Ein Praktikum hat er bereits hinter sich. „Mein Schritt vom Orgelspieltisch ins Boot ist für mich eine neue Herausforderung, der ich mich mit Leidenschaft stelle“, sagt der 28-Jährige sichtlich zufrieden. In der Pfarrei Wirges und bei einigen Chören in der Region hinterlässt der Weggang von Tobias Schneider allerdings Spuren. Der Westerwaldchor Wirges und der MGV Liederkranz Oberelbert verlieren ihren Chorleiter. In der Pfarrei fehlen der hauptamtliche A-Organist und der musikalische Leiter des Kirchenchores und der Gesangsgruppe Maranathá.

i Der Auftritt eines Projektchores mit zwei Orchestern und vier Solisten beim Festgottesdienst zur Wirgeser Kirmes war sozusagen die „Abschiedssymphonie“ von Kantor Tobias Schneider (an der Orgel), der sein berufliches Betätigungsfeld von Orgelmanual und Pedal auf die hohe See verlegen wird. Hans-Peter Metternich

„Ich habe durchaus Verständnis für die Entscheidung von Tobias Schneider, sich im Berufsleben komplett umzuorientieren“, erklärt Pfarrer Andreas Fuchs. „Ich selbst war zunächst Bänker und wurde dann Basdur“, wie er sich schmunzelnd ausdrückt. „Eins will ich klarstellen. Der Weggang geschieht einvernehmlich und ohne irgendwelche Irritationen. Ich stelle mir bloß vor, wie sensible Finger, die die Orgelmanuale bedienen und spielende Füße auf den Pedalen künftig mit einem 38-er Schraubenschlüssel umgehen und die Füße festen Halt auf einem schwanken Schiff finden“, lacht der Pfarrer, der erklärt, wie es in der Pfarrei weitergeht.

Tobias Schneider gibt am 28. September sein Abschlusskonzert

„Wir behelfen uns vor Ort in der Pfarrei mit den Organistinnen und Organisten, die wir in den anderen Kirchorten haben und versuchen für den Kirchenchor und die anderen Chorgruppen eine Zwischenlösung zu finden, und sind dabei guter Hoffnung, an die gemachten Erfahrungen der Überbrückungszeit zwischen Johannes Schröder und Tobias Schneider anknüpfen zu können“, blickt Pfarrer Fuchs in die nahe Zukunft. Er gehe davon aus, dass die Stelle des Kantors vom Bistum Limburg wieder ausgeschrieben und besetzt werde.

Ganz ohne „Nachhall“ wird Tobias Schneider Wirges und den Westerwald doch nicht verlassen. Am Sonntag, 28. September, 17 Uhr, wird er im Westerwälder Dom ein Orgelkonzert zum Abschied geben. Dann wird zum letzten Mal unter den Händen des scheidenden Organisten die Königin der Instrumente in St. Bonifatius erklingen. Den „Schlussakkord“ hinter das Konzert will Tobias Schneider mit auf der Orgel intonierten Klängen von der Waterkant setzen. Eine charmante Geste an sein neues Betätigungsfeld.