Seltener Trachyt ist begehrt Wird Steinbruch neu verpachtet? Selterser wollen Ruhe Katrin Maue-Klaeser 25.06.2026, 20:00 Uhr

i Der Selterser Stadtrat traf sich auf dem Gelände der Firma Bell, heute geführt von Christian Klein (4. von links), um von den Steinbruchbetreibern Peter Kalenborn junior (5. von links) und seinem Vater erläutern zu lassen, wie sie sich einen künftigen Betrieb des Steinbruchs vorstellen. Katrin Maue-Klaeser

Mindestens ein Jahrzehnt ruhte der Selterser Trachyt-Steinbruch. Nun möchte der Betreiber einen neuen Pachtvertrag mit der Stadt schließen – doch seit Arbeiten dort im Frühjahr drängen Anwohner auf eine Stilllegung: Sie fürchten um ihre Ruhe.

Lärm schallt über das Selterser Wohngebiet Alter Hof, auch das Gänsstück bleibt von dem lauten Poltern nicht verschont. Es kommt aus dem Trachyt-Steinbruch am Selterser Ortsausgang Richtung Ellenhausen. Orlik Frank, der seit mehr als 20 Jahren am Alten Hof lebt, ist entsetzt: „Ich hätte nie hierhin gebaut, wenn mir damals nicht der Bürgermeister versichert hätte, dass der Abbau im Steinbruch beendet ist und ausläuft“, sagt der Zugezogene ...







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