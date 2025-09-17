Die Medizinischen Versorgungszentren haben hohe Bedeutung in der Region und sollen erhalten bleiben. Der Träger des MVZ Urbach, die Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, tauscht sich mit Westerwälder Kommunen über gemeinsame Finanzkonzepte aus.

Die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) der Region sind hoch frequentiert und werden von vielen Patienten regelmäßig aufgesucht – auch das in Urbach. Nicht nur dort, sondern für die gesamte Region hat die MVZ-Praxis für Allgemeinmedizin eine wichtige Bedeutung und soll dauerhaft erhalten bleiben. Auch wenn der Fortbestand des MVZ Urbach derzeit zunächst nicht gefährdet ist, ist es der Wunsch des Trägers – die Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters –, die Praxis vorsorglich dauerhaft auf finanziell sichere Beine zu stellen.

Deshalb trat der Träger an die Verbandsgemeinde Puderbach und die Ortsgemeinde Urbach heran, um über ein gemeinsames Finanzkonzept zu sprechen. Der Träger erhofft sich, dass sowohl die VG als auch Urbach das MVZ in Urbach finanziell unterstützen. Wird das finanzielle Risiko zukünftig geteilt? Das ist die Frage, die nun im Mittelpunkt steht.

Herschbach bereit, wirtschaftliches Risiko mitzutragen

In Herschbach/Uww. wurde die allgemeinmedizinische Praxis Palko vor zweieinhalb Jahren in das MVZ Dierdorf/Selters integriert. Der Gemeinderat Herschbach hat der Bitte des Trägers des MVZ zugestimmt, sich das wirtschaftliche Risiko zu teilen. „Ich bin in den Gemeinderat gegangen und habe nur die Frage gestellt: Wollen wir einen Arzt im Dorf?“, sagt Herschbachs Ortsbürgermeister Axel Spiekermann (CDU). Und er ergänzt: „Für zwei Jahre unterstützen wir es, wenn es dann zu einem Risikoausfall kommt, was wir alle nicht hoffen.“

Wie es danach aussieht mit dem MVZ in Herschbach, ist noch offen. Zum aktuellen Zeitpunkt könne sich die Gemeinde eine freiwillige Ausgabe erlauben, wobei Spiekermann auch betont, dass das Thema der ärztlichen Versorgung eines ist, das seiner Ansicht nach eigentlich auf Bundes- oder Landesebene entschieden werden müsse.

„Unsere Aufgabe ist eine verlässliche, wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung.“

Guido Wernert, Geschäftsführer der evangelischen Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters

Auf Anfrage teilt die evangelische Krankenhausgesellschaft Dierdorf/Selters, die zum 1. Juni dieses Jahres das DRK-Krankenhaus in Hachenburg übernommen hat, mit, dass das MVZ Dierdorf/Selters mit 13 Praxen an sechs Standorten „ein zentraler Partner in der ambulanten medizinischen Versorgung in der Region ist“. Zu den Standorten des MVZ Dierdorf/Selters zählen die Gemeinden Selters, Herschbach/Uww., Hachenburg und Ransbach-Baumbach im Westerwaldkreis sowie Dierdorf und Urbach im Landkreis Neuwied. „Unsere Aufgabe ist eine verlässliche, wohnortnahe und qualitativ hochwertige medizinische Versorgung“, betont Geschäftsführer Guido Wernert.

Er erklärt, dass vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen und finanziellen Rahmenbedingungen Praxen wie auch Kliniken vor erheblichen Herausforderungen stünden: „Eine unzureichende Anpassung der Vergütung an steigende Personal- und Energiekosten sowie die Deckelung von Budgets, die eine bedarfsgerechte Versorgung erschweren, sind nur zwei von zahlreichen Beispielen, mit denen Gesundheitsanbieter täglich kämpfen – aber das ist unser Job, und wir machen ihn über Sektorengrenzen hinweg mit großem Engagement, wirtschaftlich und einem klaren Blick in die Zukunft.“

MVZ- Träger sucht Gemeinden als Partner

Wernert ergänzt: „Vor diesem Hintergrund ist es unserer Meinung nach gerade in der heutigen Zeit sinnvoll und verantwortungsbewusst, dass Träger von MVZ mit regionalen Partnern mögliche zukünftige Entwicklungen absichern.“ Dazu gehöre im Rahmen der medizinischen Daseinsvorsorge auch, Handlungsfelder und Kooperationen mit Kommunen zu entwickeln.

„Dies erfordert zugleich die Bereitschaft, neue Wege zu gehen und innovative Denkansätze in der Zusammenarbeit von öffentlicher Hand und Gesundheitswesen zu entwickeln, zum Beispiel durch flexible Versorgungsmodelle, gemeinsame Infrastrukturprojekte oder regionale Gesundheitsnetzwerke“, ist Wernert überzeugt. Er zeigt sich im Namen des Trägers froh, in der Region innovative oder besser transformative Gemeinden als Partner gefunden zu haben. „Mit diesen setzen wir derzeit an verschiedenen Orten wichtige Projekte für die Bürgerinnen und Bürger um.“

Lösung für gesamte VG Selters zeichnet sich ab

In der Verbandsgemeinde Selters wurde im Sommer eine Förderrichtlinie aufgesetzt, um die ärztliche Versorgung insgesamt abzusichern. Sie soll zum 1. Januar 2026 in Kraft treten. Diese sieht unter anderem vor, einmalig bis zu 100.000 Euro bei Eröffnung oder Erhalt einer Praxis (für jede erste Arztstelle mit kassenärztlicher Zulassung) dazuzugeben oder bis zu 50.000 Euro bei Einrichtung einer Arztstelle in einer bestehenden oder neu gegründeten Praxis (mit kassenärztlicher Zulassung). Zudem heißt es mit Blick auf Berufsanfänger: „Die Verbandsgemeinde Selters gewährt pro Haus- oder Facharztpraxis sowie Medizinischem Versorgungszentrum für die Anstellung einer Weiterbildungsassistentin/eines Weiterbildungsassistenten (Arzt in Weiterbildung oder Assistenzarzt, d. Red.) eine monatliche finanzielle Förderung von maximal 625 Euro für die maximale Dauer von zwei Jahren.“

Zur Umsetzung soll eine Sonderumlage von den VG-angehörigen Gemeinden erhoben werden. Die zu zahlenden Gemeindeanteile berechnen sich je zur Hälfte nach Einwohnerzahl und Steuerkraftmesszahl. Auszahlungen aus der Rücklage sollen nach Maßgabe der Förderrichtlinie erfolgen und im Rahmen der Haushaltsführung wieder ausgeglichen werden. Kürzlich hat die Sonderumlage eine wichtige Hürde genommen, als der Selterser Stadtrat ihr unter gewissen redaktionellen Änderungen zustimmte. Da die Förderrichtlinie rückwirkend gelten soll, könnte auch Herschbach mit seinem MVZ sich nachträglich um einen Zuschuss bewerben.

Ortschefs wollen Land und Bund in die Pflicht nehmen

Zur wirtschaftlichen Lage des MVZ Urbach schätzt Volker Mendel, Bürgermeister der VG Puderbach, dass kalkulatorisch heute mehr Kosten zu Buche schlagen als früher, vor der Integration in das MVZ-Modell: Die Ärzte am MVZ hätten vorher selbstständig gearbeitet und abgerechnet sowie zahlreiche Überstunden geleistet. Bezüglich finanzieller Unterstützung durch die Gemeinde Urbach und VG Puderbach gibt Mendel zu bedenken, dass andere Praxen auch Ansprüche auf wirtschaftliche Risikoteilung anmelden könnten. Generell sei die VG Puderbach bei freiwilligen Ausgaben stark eingeschränkt: „In den nächsten Jahren wird aufgrund der defizitären Haushalte kein Umdenken stattfinden, selbst wenn wir es wollten.“ Urbachs Ortsbürgermeister Gert Winkelmeier sagt: „Wir wollen das MVZ behalten.“ Wie bedroht es tatsächlich sei, könne er kaum einschätzen. Winkelmeier fragt wie der Herschbacher Ortschef Axel Spiekermann, ob nicht Land oder Bund für finanzielle Hilfe sorgen müssten.