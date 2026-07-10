Gesellschaftlicher Wandel Wird die Kirche in Hof zum Lebensmittelladen? Nadja Hoffmann-Heidrich 10.07.2026, 05:00 Uhr

i Die ortsbildprägende evangelische Kirche in Hof soll ab 1. Januar 2027 verkauft werden. Mögliche Käuferin: die Ortsgemeinde, die Räume für einen neuen Lebensmittelladen sucht. Noch sind dazu jedoch viele Fragen offen. Fest steht aber, dass bis Ende dieses Jahres noch Gottesdienste in Hof stattfinden. Röder-Moldenhauer

Der gesellschaftliche Wandel zwingt die Evangelische und die Katholische Kirche dazu, auch im Westerwald einige ihrer Gebäude zu verkaufen. Derzeit wird beispielsweise in Hof über eine künftige Nachnutzung des dortigen Gotteshauses beraten.

Die Ortsgemeinde Hof hat Interesse am Kauf der evangelischen Kirche in der Gemeinde bekundet. Hintergrund ist, dass die Kirchengemeinde die Immobilie aus wirtschaftlichen Gründen abgeben möchte, die Ortsgemeinde ihrerseits passende Räume für die Einrichtung eines Lebensmittelladens sucht.







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