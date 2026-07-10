Der gesellschaftliche Wandel zwingt die Evangelische und die Katholische Kirche dazu, auch im Westerwald einige ihrer Gebäude zu verkaufen. Derzeit wird beispielsweise in Hof über eine künftige Nachnutzung des dortigen Gotteshauses beraten.
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Die Ortsgemeinde Hof hat Interesse am Kauf der evangelischen Kirche in der Gemeinde bekundet. Hintergrund ist, dass die Kirchengemeinde die Immobilie aus wirtschaftlichen Gründen abgeben möchte, die Ortsgemeinde ihrerseits passende Räume für die Einrichtung eines Lebensmittelladens sucht.