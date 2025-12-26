Umzugstermin weiterhin offen Wird das Montabaurer Rathaus auch 2026 nicht fertig? Thorsten Ferdinand 26.12.2025, 18:00 Uhr

i Wann das neue Rathaus in Montabaur fertig wird, ist weiterhin unklar. Thorsten Ferdinand

Die Verbandsgemeinde Montabaur will im Jahr 2026 ihr neues Verwaltungsgebäude am Gerberhof beziehen. Die jüngsten Aussagen von Bürgermeister Ulrich Richter-Hopprich wecken allerdings Zweifel, ob dieser Zeitplan eingehalten werden kann.

Kurz vor Ende des Jahres 2025 steht noch nicht fest, ob die Verbandsgemeinde Montabaur ihr neues Verwaltungsgebäude wie geplant im kommenden Jahr beziehen kann. Auf der Baustelle am Gerberhof kam es in den vergangenen Monaten mehrfach zu deutlichen Verzögerungen, und auch aktuell ist der Baufortschritt eher schleppend.







