Wirbel um das Aus für die Augenarztpraxis Ohlhorst

Widersprüchliche Anzeigen haben Patienten der ehemaligen Augenarztpraxis Ohlhorst verunsichert. Erst hieß es, der neue Arzt werde in Hachenburg weitermachen, dann die Info, dass Behandlungen künftig in Rennerod erfolgen. Wir sorgen für Durchblick.
Um den Jahreswechsel haben unsere Redaktion einige Anrufe und E-Mails aus Hachenburg und Umgebung erreicht. Die Übernahme der Augenarztpraxis Ohlhorst in Hachenburg durch das Augenzentrum Zimmermann in Rennerod hatte durch zwei widersprüchliche Anzeigen innerhalb von einer Woche im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Hachenburg bei so manchem für Verwirrung gesorgt und Fragen aufgeworfen.