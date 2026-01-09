Von Hachenburg nach Rennerod Wirbel um das Aus für die Augenarztpraxis Ohlhorst Markus Kratzer 09.01.2026, 15:00 Uhr

i Das Schild am Gebäude in der Gartenstraße in Hachenburg ist bereits entfernt worden. Seit Jahresbeginn ist die Augenarztpraxis Ohlhorst in der Löwenstadt geschlossen. Nadja Hoffmann-Heidrich

Widersprüchliche Anzeigen haben Patienten der ehemaligen Augenarztpraxis Ohlhorst verunsichert. Erst hieß es, der neue Arzt werde in Hachenburg weitermachen, dann die Info, dass Behandlungen künftig in Rennerod erfolgen. Wir sorgen für Durchblick.

Um den Jahreswechsel haben unsere Redaktion einige Anrufe und E-Mails aus Hachenburg und Umgebung erreicht. Die Übernahme der Augenarztpraxis Ohlhorst in Hachenburg durch das Augenzentrum Zimmermann in Rennerod hatte durch zwei widersprüchliche Anzeigen innerhalb von einer Woche im Mitteilungsblatt der Verbandsgemeinde Hachenburg bei so manchem für Verwirrung gesorgt und Fragen aufgeworfen.







