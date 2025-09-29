Musikkneipe vor der Schließung „Wir weinen“: Stammgäste in Montabaur trauern um Scala 29.09.2025, 19:00 Uhr

i Sabine Schmidbauer (links) hält im Scala die Stellung, weil Wirt Schimmi krank ist. Zu ihren Stammgästen zählen (von rechts) Max Aust, Armin Lange und Harald Lange. Katrin Maue-Klaeser

Die Musikkneipe Scala am Großen Markt schließt voraussichtlich Ende Oktober. Während die Suche nach einem neuen Wirt läuft, nutzen die Stammgäste die letzten Wochenenden und lachen gemeinsam den Abschiedsschmerz weg.

Sie vermissen es jetzt schon, genießen die letzten Wochenenden in der gemütlichen Kneipe mitten in Montabaur, so gut es geht: Die Stammgäste sitzen im Scala am Tresen, aber ihr Lächeln ist melancholisch. Sicher, manche von ihnen waren hier schon zu Gast, als noch nicht „Schimmi“ und „Bine“ – Uwe Chlebowski und Sabine Schmidbauer – hinter der Theke standen.







