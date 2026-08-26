Katze Winnie Pooh hat Epilepsie, ist aber gut auf Medikamente eingestellt und nahezu anfallsfrei. Nun sucht das Tierheim Ransbach-Baumbach für sie ein ruhiges Zuhause – am liebsten gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kumpels.
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Das Tierheim in Ransbach-Baumbach hofft auf ein Wunder. „Wir haben schon so oft Glück gehabt. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesmal die Nadel im Heuhaufen finden“, sagt Andrea Opper. Damit meint sie Winnie Pooh, die bei ihr daheim auf ein endgültiges Zuhause wartet.