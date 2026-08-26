Tierheim Ransbach-Baumbach Winnie Pooh sucht ruhige und liebevolle Menschen Camilla Härtewig 26.08.2026, 09:00 Uhr

i Winnie Pooh ist eine Schönheit. Wegen ihrer Epilepsie hat sie aber noch keine Interessenten. Auf ihrer Pflegestelle hat sie sich in die Kitten Clyde und Willi verliebt. Das Tierheim Ransbach-Baumbach hofft nun, ein gemeinsames Zuhause für das Trio zu finden. Andrea Opper/Tierheim Ransbach-Baumbach

Katze Winnie Pooh hat Epilepsie, ist aber gut auf Medikamente eingestellt und nahezu anfallsfrei. Nun sucht das Tierheim Ransbach-Baumbach für sie ein ruhiges Zuhause – am liebsten gemeinsam mit ihren beiden kleinen Kumpels.

Das Tierheim in Ransbach-Baumbach hofft auf ein Wunder. „Wir haben schon so oft Glück gehabt. Ich bin zuversichtlich, dass wir auch diesmal die Nadel im Heuhaufen finden“, sagt Andrea Opper. Damit meint sie Winnie Pooh, die bei ihr daheim auf ein endgültiges Zuhause wartet.







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