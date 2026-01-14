Infoabend in Helferskirchen Windparkgegner nehmen Kommunalpolitik in die Pflicht Thorsten Ferdinand 14.01.2026, 20:00 Uhr

i Die Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative in Helferskirchen war sehr gut besucht. Thorsten Ferdinand

Seit bekannt wurde, dass vier Ortsgemeinden die Verpachtung von Waldflächen für den Bau von Windrädern im Gebiet „Drei Eichen“ prüfen, gibt es Kritik aus der Bevölkerung. Nun wurden bei einem Infoabend die Nachteile solcher Vorhaben präsentiert.

Mit einem solchen Andrang hatten selbst die Organisatoren nicht gerechnet: Hunderte Zuhörer verfolgten am Dienstag den Infoabend der Bürgerinitiative „Erhaltet unsere Wälder – Gegen den Windpark Drei Eichen“ in Helferskirchen. Der Parkplatz vor der Sonnenberghalle war bereits eine halbe Stunde vor Beginn der Veranstaltung voll und in der Halle mussten zusätzliche Stühle aufgestellt werden, um allen Besuchern Platz zu bieten.







