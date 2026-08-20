Solide Finanzlage Windpark-Pacht bringt Finanzkraft nach Waigandshain Angela Baumeier 20.08.2026, 11:00 Uhr

i Für das Neubaugebiet, das direkt oberhalb des Spielplatzes und somit „vor“ den Windrädern entstehen soll, ist der Bebauungsplan bereits in der Mache. Röder-Moldenhauer

Junge Familien bekommen in der 200-Seelen-Gemeinde einiges geboten. So ist ein Neubaugebiet geplant, es gibt Ausflüge und nun werden auch Ideen zur weiteren Ortsgestaltung gesammelt.

Waigandshain ist eine klitzekleine Gemeinde in der Verbandsgemeinde Rennerod: Mit ihren 200 Einwohnern ist sie dabei, sich zukunftsfit aufzustellen. Und dazu gehört, dass junge Familien Platz bekommen sollen, um sich ein Häuschen zu bauen. Für das Neubaugebiet, das direkt oberhalb des Spielplatzes entstehen soll, ist der Bebauungsplan bereits in der Mache, momentan werden die dazu nötigen Umweltgutachten erarbeitet, erklärt Ortsbürgermeister ...







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