Während in der Haiderbach neue Windräder im Bau sind und im Gebiet „Drei Eichen“ über ein Projekt diskutiert wird, ist auch im hessischen Westerwald ein Windpark in Planung. Das Projekt liegt in der Nachbarschaft von Irmtraut und Neunkirchen.
Lesezeit 2 Minuten
Im Umland der Gemeinden Irmtraut und Neunkirchen könnte ab dem kommenden Jahr ein neuer Windpark des Unternehmens Enertrag entstehen. Der Konzern aus dem nördlichen Brandenburg plant insgesamt sechs Windenergieanlagen im Hauser Wald, der zwischen den Gemeinden Dornburg und Waldbrunn im Landkreis Limburg-Weilburg sowie Neunkirchen und Irmtraut in der Verbandsgemeinde Rennerod liegt.