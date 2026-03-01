Im Hauser Wald bei Irmtraut Windpark im Grenzgebiet zur VG Rennerod geplant Thorsten Ferdinand 01.03.2026, 20:00 Uhr

i Die Gemeinde Irmtraut liegt nur einen Steinwurf von der hessischen Landesgrenze entfernt. Dort ist im Hauser Wald ein Windpark geplant. Thorsten Ferdinand

Während in der Haiderbach neue Windräder im Bau sind und im Gebiet „Drei Eichen“ über ein Projekt diskutiert wird, ist auch im hessischen Westerwald ein Windpark in Planung. Das Projekt liegt in der Nachbarschaft von Irmtraut und Neunkirchen.

Im Umland der Gemeinden Irmtraut und Neunkirchen könnte ab dem kommenden Jahr ein neuer Windpark des Unternehmens Enertrag entstehen. Der Konzern aus dem nördlichen Brandenburg plant insgesamt sechs Windenergieanlagen im Hauser Wald , der zwischen den Gemeinden Dornburg und Waldbrunn im Landkreis Limburg-Weilburg sowie Neunkirchen und Irmtraut in der Verbandsgemeinde Rennerod liegt.







