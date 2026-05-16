Rotorblätter kommen im Juni Windpark Haiderbachhöhe liegt weitestgehend im Zeitplan Camilla Härtewig 16.05.2026, 12:00 Uhr

i Der Betonturm an der Windenergieanlage 06 ist mittlerweile errichtet. Theresa Krause/BayWa r.e. Energieprojekte GmbH

Der Windpark Haiderbachhöhe liegt trotz winterlicher Verzögerungen weitgehend im Zeitplan. Die Rotorblätter sollen Mitte Juni angeliefert werden. Die Inbetriebnahme der Anlagen bei Ransbach-Baumbach ist für das dritte Quartal vorgesehen.

Die Arbeiten am Windpark Haiderbachhöhe im Wald im Bereich der „Sieben Wege“ zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert s chreiten immer weiter voran. Unsere Zeitung hat sich bei der BayWa r.e. nach dem Stand des Projekts erkundigt. Tanja Schneider-Diehl, die deutschlandweit als „Senior Manager Marketing and PR“ für Anfragen verantwortlich ist, kann mitteilen, dass mit einer Inbetriebnahme bis zum Ende des dritten Quartals gerechnet wird. „Auch ...







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