Rotorblätter kommen im Juni
Windpark Haiderbachhöhe liegt weitestgehend im Zeitplan
Der Betonturm an der Windenergieanlage 06 ist mittlerweile errichtet.
Der Betonturm an der Windenergieanlage 06 ist mittlerweile errichtet.
Theresa Krause/BayWa r.e. Energieprojekte GmbH

Der Windpark Haiderbachhöhe liegt trotz winterlicher Verzögerungen weitgehend im Zeitplan. Die Rotorblätter sollen Mitte Juni angeliefert werden. Die Inbetriebnahme der Anlagen bei Ransbach-Baumbach ist für das dritte Quartal vorgesehen.

Lesezeit 2 Minuten
Die Arbeiten am Windpark Haiderbachhöhe im Wald im Bereich der „Sieben Wege“ zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert s chreiten immer weiter voran. Unsere Zeitung hat sich bei der BayWa r.e. nach dem Stand des Projekts erkundigt. Tanja Schneider-Diehl, die deutschlandweit als „Senior Manager Marketing and PR“ für Anfragen verantwortlich ist, kann mitteilen, dass mit einer Inbetriebnahme bis zum Ende des dritten Quartals gerechnet wird. „Auch ...

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