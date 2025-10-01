Bereits ab Spätsommer 2026 sollen im Windpark Haiderbachhöhe bei Ransbach-Baumbach drei Windräder Strom liefern. Natalia Bochkareva, Björn Brabänder und Aya Saadeddine von der Baywa r.e. Wind GmbH erläutern, wie es mit dem Projekt weitergeht.
Lastwagen fahren durch den Wald, riesige, geschotterte Flächen sind angelegt, Wege werden auf breiten Schneisen hergerichtet, sodass hier demnächst fast 100 Meter lange Transporte mit Rotorblättern navigieren können. Die Arbeiten am Windpark Haiderbachhöhe im Bereich der „Sieben Wege“ zwischen Ransbach-Baumbach und Wittgert sind in vollem Gang.