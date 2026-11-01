Quirnbach nimmt Planung zurück Windpark „Drei Eichen“ ist in VG Selters vom Tisch Katrin Maue-Klaeser 01.11.2026, 06:00 Uhr

i Mit ihrem Bürgerbegehren ist die BI „Erhaltet unsere Natur und Wälder“ gescheitert – als letzte Gemeinde hat auch Quirnbach das Begehren auf einen Bürgerentscheid über den Windpark im Waldstück „Drei Eichen“ zurückgewiesen. Das Bauvorhaben ist in der VG Selters dennoch vom Tisch. Thorsten Ferdinand

Der Quirnbacher Gemeinderat hebt seine Beschlussfassung auf und nimmt damit den Bebauungsplan für Windenergiegewinnung zurück. Bürgermeister Oliver Götsch zieht für die VG Selters einen Schlussstrich – und fordert Respekt für ehrenamtliche Ratsleute.

Der Windpark Drei Eichen ist in der Verbandsgemeinde Selters vom Tisch. Nach der Nachbargemeinde Vielbach hat auch der Gemeinderat in Quirnbach den Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie“ zurückgenommen: Das Gremium hat die eigene Beschlussfassung dazu aus dem Mai dieses Jahres aufgehoben.







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