Der Quirnbacher Gemeinderat hebt seine Beschlussfassung auf und nimmt damit den Bebauungsplan für Windenergiegewinnung zurück. Bürgermeister Oliver Götsch zieht für die VG Selters einen Schlussstrich – und fordert Respekt für ehrenamtliche Ratsleute.
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Der Windpark Drei Eichen ist in der Verbandsgemeinde Selters vom Tisch. Nach der Nachbargemeinde Vielbach hat auch der Gemeinderat in Quirnbach den Bebauungsplan „Sondergebiet Windenergie“ zurückgenommen: Das Gremium hat die eigene Beschlussfassung dazu aus dem Mai dieses Jahres aufgehoben.