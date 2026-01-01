In Selters und Wirges Windkraftgegner kritisieren Informationspolitik Thorsten Ferdinand 01.01.2026, 18:00 Uhr

i Gegner eines möglichen Windparks haben dieses Plakat in Quirnbach aufgehängt. Thorsten Ferdinand

Seit bekannt ist, dass die Energieversorgung Mittelrhein (EVM) gerne mehrere Windräder im Gebiet „Drei Eichen“ bauen würde, sorgt das Vorhaben für Diskussionen. Windkraftgegner werfen den Gemeinden nun unter anderem Intransparenz vor.

Noch ist nicht entschieden, ob im Grenzgebiet der Verbandsgemeinden Wirges und Selters bis zu sieben große Windräder gebaut werden. Die Kritik an den Gemeinden, die sich mit dem Vorhaben der Energieversorgung Mittelrhein (EVM) beschäftigen, ebbt jedoch nicht ab.







