Klimafreundliche Energie Windkraftbefürworterin verteidigt Projekt „Drei Eichen“ Katrin Maue-Klaeser 18.06.2026, 10:00 Uhr

i In einem Waldstück stehende Windräder. Patrick Seeger. picture alliance/dpa

Eine Befürworterin des Windkraftprojekts „Drei Eichen“ aus Vielbach nennt die Argumente, die sie überzeugt haben. Das Zerwürfnis im Ort und die „Hetzjagd“ auf Bürgermeister und Gemeinderat bedauert Gisela Jansson am meisten.

Gisela Jansson lebt in Vielbach. Als Leserin unserer Zeitung habe sie die Berichterstattung über den geplanten Windpark „Drei Eichen“ mit Interesse gelesen, doch bisher habe sie „nur Artikel der Gegner gefunden“, daher wolle sie sich als Befürworterin zu Wort melden und ihre Eindrücke und Argumente schildern.







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