Windenergie kommt laut EVM Bürgern und Gemeinden zugute

Für die einen sind sie Zeichen einer erfolgreichen Energiewende, andere halten sie für Industrieanlagen im Wald. Windräder polarisieren auch im Westerwald. Nach Kritik an den geplanten Anlagen im Gebiet „Drei Eichen“ meldet sich nun die EVM zu Wort.
Noch ist nicht entschieden, ob im Grenzgebiet der Verbandsgemeinden Wirges und Selters bis zu sieben große Windenergieanlagen (WEA) gebaut werden. Das Vorhaben der Energieversorgung Mittelrhein (EVM), das vor Kurzem in mehreren Ortsgemeinderäten präsentiert wurde, löst aber bereits Widerstände in der Bevölkerung aus.