Keine heile Welt in der Kurstadt: Durch den Angriff einer großen Gruppe auf ein Pärchen wird erkennbar, dass die öffentliche Sicherheit ein Thema in Bad Marienberg ist. Dazu äußert sich Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher.
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Diese Tat schockiert viele Menschen in Bad Marienberg – einschließlich Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher. In einem Parkhaus an der Albrechtstraße hat am späten Samstagabend eine Gruppe junger männlicher Personen ein Pärchen angegriffen und den Mann durch Tritte verletzt.