Gewalttat in Bad Marienberg
Willwacher zu Parkhaus-Angriff: „Ganz dunkle Ecke“
Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher findet klare Worte nach dem Angriff einer achtköpfigen Männergruppe auf ein Pärchen in ei
Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher findet klare Worte nach dem Angriff einer achtköpfigen Männergruppe auf ein Pärchen in einem Parkhaus in Bad Marienberg.
Roeder-Moldenhauer

Keine heile Welt in der Kurstadt: Durch den Angriff einer großen Gruppe auf ein Pärchen wird erkennbar, dass die öffentliche Sicherheit ein Thema in Bad Marienberg ist. Dazu äußert sich Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher.

Lesezeit 2 Minuten
Diese Tat schockiert viele Menschen in Bad Marienberg – einschließlich Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher. In einem Parkhaus an der Albrechtstraße hat am späten Samstagabend eine Gruppe junger männlicher Personen ein Pärchen angegriffen und den Mann durch Tritte verletzt.

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