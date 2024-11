Wilfried Noll lebt Kreativität in Metallkunst

Hübingen. Direkt gegenüber der Kirche in Hübingen, auf dem Rasen vor einem hellen Haus, sind Kunstwerke aus rostigem Metall zu sehen. Ein Vogel steht da, mit langen Beinen und einer Halskrause aus einem Sägeblatt, daneben eine bepflanzte Blumenschale. Der Blick in die offene Garage zeigt Weihnachtssterne aus geriffelten Stahlstangen, einen Tannenbaum und kleine und größere Metalltiere in braunrot gesprenkeltem Rostton. Dahinter steht, übers ganze Gesicht strahlend, Wilfried Noll. Der ehemalige Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) ist seit 2017 im Ruhestand – und lebt seine kreative Ader unter anderem als Hobbyschweißer aus.