Rund um Ransbach-Baumbach sind Wildschweine verstärkt auf Nahrungssuche unterwegs. Selbst Reste von Streusalz stehen dabei offenbar auf ihrem Speiseplan. Experte Klaus Skowronek erklärt das lokal auftretende Phänomen.
Lesezeit 2 Minuten
Wildschweine fühlen sich rund um Ransbach-Baumbach derzeit sauwohl. Diesen Eindruck kann man gewinnen. Denn die Straßenränder entlang der Kreisstraße 126 zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach entlang der Köppelstrecke sind zu beiden Seiten großflächig aufgewühlt.