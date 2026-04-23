K126: Straßenränder aufgewühlt Wildschweine fühlen sich um Ransbach-Baumbach sauwohl Camilla Härtewig 23.04.2026, 08:00 Uhr

i Entlang der K126 sind die Straßenränder kilometerweit aufgewühlt. Verantwortlich dafür sind Wildschweine, die Streusalzreste aus dem Winter für ihren Mineralienhaushalt brauchen können. Camilla Härtewig

Rund um Ransbach-Baumbach sind Wildschweine verstärkt auf Nahrungssuche unterwegs. Selbst Reste von Streusalz stehen dabei offenbar auf ihrem Speiseplan. Experte Klaus Skowronek erklärt das lokal auftretende Phänomen.

Wildschweine fühlen sich rund um Ransbach-Baumbach derzeit sauwohl. Diesen Eindruck kann man gewinnen. Denn die Straßenränder entlang der Kreisstraße 126 zwischen Ransbach-Baumbach und Dernbach entlang der Köppelstrecke sind zu beiden Seiten großflächig aufgewühlt.







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