Wildschweine auf Autobahn: Es kann jederzeit krachen

Eine ganze Rotte Wildschweine lief kürzlich auf die Fahrbahn der A48 bei Höhr-Grenzhausen und löste einen folgenschweren Unfall aus. Wir haben mit der Polizei und der Jägerschaft gesprochen, die den Fall einordnen.
Lesezeit 2 Minuten
Es ist eine Meldung, die für großes Aufsehen gesorgt hat: Eine ganze Rotte Wildschweine läuft am Donnerstag (30. Oktober) in dunkler Nacht auf die Fahrbahn der A48 bei Höhr-Grenzhausen. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit mehreren Tieren.