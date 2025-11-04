Wildunfälle im Westerwald Wildschweine auf Autobahn: Es kann jederzeit krachen 04.11.2025, 14:00 Uhr

i Auf der Autobahn können Wildschweine zu einer echten Gefahr werden (Symbolbild). Juergen Vetter. Jürgen Vetter

Eine ganze Rotte Wildschweine lief kürzlich auf die Fahrbahn der A48 bei Höhr-Grenzhausen und löste einen folgenschweren Unfall aus. Wir haben mit der Polizei und der Jägerschaft gesprochen, die den Fall einordnen.

Es ist eine Meldung, die für großes Aufsehen gesorgt hat: Eine ganze Rotte Wildschweine läuft am Donnerstag (30. Oktober) in dunkler Nacht auf die Fahrbahn der A48 bei Höhr-Grenzhausen. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit mehreren Tieren.







Artikel teilen

Artikel teilen