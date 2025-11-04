Wildunfälle im Westerwald
Wildschweine auf Autobahn: Es kann jederzeit krachen
Auf der Autobahn können Wildschweine zu einer echten Gefahr werden (Symbolbild).
Juergen Vetter. Jürgen Vetter

Eine ganze Rotte Wildschweine lief kürzlich auf die Fahrbahn der A48 bei Höhr-Grenzhausen und löste einen folgenschweren Unfall aus. Wir haben mit der Polizei und der Jägerschaft gesprochen, die den Fall einordnen.

Es ist eine Meldung, die für großes Aufsehen gesorgt hat: Eine ganze Rotte Wildschweine läuft am Donnerstag (30. Oktober) in dunkler Nacht auf die Fahrbahn der A48 bei Höhr-Grenzhausen. Ein Autofahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidiert mit mehreren Tieren.

