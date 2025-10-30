Verkehrslage im Westerwald Wildschwein-Crash und Lkw-Unfall: Chaos auf A48 und A3 30.10.2025, 11:50 Uhr

i Auf der A3 bei Oberhaid hat am frühen Morgen ein Lkw die Mittelschutzplanke durchbrochen. Ralf Steube

Auf der A48 bei Höhr-Grenzhausen rennt eine Wildschweinrotte auf die Fahrbahn und wird von einem Auto erfasst. Auf der A3 bei Oberhaid kracht ein Lkw durch die Mittelplanke. Es folgt in beiden Fällen ein stundenlanges Verkehrschaos.

Verkehrschaos herrscht am Donnerstag seit den frühen Morgenstunden auf zwei der wichtigsten Verkehrsachsen im Westerwald. Auf der A48 bei Höhr-Grenzhausen lief gegen 4.13 Uhr eine Wildschweinrotte über die Fahrbahn. Ein Pkw-Fahrer konnte nicht rechtzeitig bremsen und kollidierte mit den Tieren.







Artikel teilen

Artikel teilen