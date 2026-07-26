Fest in Bad Marienberg
Wildpark wird zur lebendigen Festlandschaft  
Auf einer Fläche von 20 Hektar sind rund 100 Tiere i, Wildpark Bad Marienberg untergebracht, darunter Alpakas, Wisente, Nandus,
Auf einer Fläche von 20 Hektar sind rund 100 Tiere i, Wildpark Bad Marienberg untergebracht, darunter Alpakas, Wisente, Nandus, Rot- und Schwarzwild.
Röder-Moldenhauer

Programm bietet Musik, Spiel, Genuss und Naturerlebnis für die ganze Familie. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Einrichtung zugute.

Lesezeit 2 Minuten
Der Wildpark zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen des Kurorts Bad Marienberg. Jetzt hat sich der Förderverein darüber hinaus noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er lädt am Sonntag, 9. August, zum großen Wildparkfest ein. Zwischen 11 und 17 Uhr, so kündigt er als Veranstalter an, wird sich der Wildpark in eine lebendige Festlandschaft, mit Musik, Spiel, Genuss und Naturerlebnis für die ganze Familie verwandeln.
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