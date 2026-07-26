Programm bietet Musik, Spiel, Genuss und Naturerlebnis für die ganze Familie. Der gesamte Erlös der Veranstaltung kommt der Einrichtung zugute.
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Der Wildpark zählt zu den beliebtesten Ausflugszielen des Kurorts Bad Marienberg. Jetzt hat sich der Förderverein darüber hinaus noch etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Er lädt am Sonntag, 9. August, zum großen Wildparkfest ein. Zwischen 11 und 17 Uhr, so kündigt er als Veranstalter an, wird sich der Wildpark in eine lebendige Festlandschaft, mit Musik, Spiel, Genuss und Naturerlebnis für die ganze Familie verwandeln.