Freizeit in Gackenbach Wildpark Westerwald wiedereröffnet: Was noch geplant ist 09.10.2025, 09:30 Uhr

i Ein Wisent sucht Ruhe in all dem Trubel. Beim Eröffnungstag fiel auf, dass einige Tiere sich (wieder) an die zahlreichen Gäste gewöhnen mussten. Die brunftigen Rothirsche mit ihrem Gefolge hielten sich in sicherer Entfernung auf. Wildpark Westerwald/Uli Schmidt

Nach fast zwei Jahren Pause hat der Wildpark Westerwald seine Türen wieder geöffnet – und die Menschen aus der Region haben diesem Ereignis offensichtlich entgegengefiebert. Die Resonanz war riesig. Wie geht es nach dem erfolgreichen Start weiter?

Einiges konnten die Besucher am Eröffnungstag des Wildparks Westerwald in Gackenbach schon erleben. Weitere Attraktionen sollen dazukommen. Wir geben Antworten auf wichtige Fragen. Wie wird der Start bewertet? „Ich freue mich, endlich Besucher empfangen zu können“, hatte Geschäftsführerin Henrieke Böß wenige Tage vor der Eröffnung gegenüber unserer Zeitung gesagt.







