Eröffnung noch im Winter?
Wildpark Westerwald setzt auf rasanten Rodelspaß
Im Wildpark Westerwald in Gackenbach entsteht derzeit eine neue Attraktion: ein Alpine Coaster. Die 665 Meter lange Anlage soll
Im Wildpark Westerwald in Gackenbach entsteht derzeit eine neue Attraktion: ein Alpine Coaster. Die 665 Meter lange Anlage soll ganzjährig Rodelspaß bieten.
Camilla Härtewig

Im Wildpark Westerwald in Gackenbach entsteht eine neue Attraktion: ein Alpine Coaster. Die 665 Meter lange Anlage soll ganzjährig Rodelspaß bieten. Wenn das Wetter mitspielt, könnte sie Anfang 2027 eröffnet werden.

Lesezeit 3 Minuten
﻿ Im Wildpark Westerwald geht es bergauf – und bald auch rasant bergab. Derzeit entsteht in Gackenbach eine neue Rodelbahn, die Besucher künftig das ganze Jahr über anlocken soll. Geschäftsführerin Henrieke Böß freut sich: „Wenn die Witterung mitspielt, könnte die Attraktion bereits Anfang 2027 eröffnet werden.
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