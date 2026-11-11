Eröffnung noch im Winter? Wildpark Westerwald setzt auf rasanten Rodelspaß Camilla Härtewig 11.11.2026, 17:00 Uhr

i Im Wildpark Westerwald in Gackenbach entsteht derzeit eine neue Attraktion: ein Alpine Coaster. Die 665 Meter lange Anlage soll ganzjährig Rodelspaß bieten. Camilla Härtewig

Im Wildpark Westerwald in Gackenbach entsteht eine neue Attraktion: ein Alpine Coaster. Die 665 Meter lange Anlage soll ganzjährig Rodelspaß bieten. Wenn das Wetter mitspielt, könnte sie Anfang 2027 eröffnet werden.

﻿ Im Wildpark Westerwald geht es bergauf – und bald auch rasant bergab. Derzeit entsteht in Gackenbach eine neue Rodelbahn, die Besucher künftig das ganze Jahr über anlocken soll. Geschäftsführerin Henrieke Böß freut sich: „Wenn die Witterung mitspielt, könnte die Attraktion bereits Anfang 2027 eröffnet werden.







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