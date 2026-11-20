Neues aus Gackenbach Wildpark Westerwald lädt zum zweiten Winterzauber ein Camilla Härtewig 20.11.2026, 10:00 Uhr

i Henrieke Böß ist Geschäftsführerin und Leiterin des Wildparks Westerwald in Gackenbach. Sie freut sich auf hoffentlich viele Besucher beim Winterzauber am 13. Dezember. Camilla Härtewig

Lichterglanz, Kunsthandwerk und Leckereien erwarten die Besucher beim zweiten Winterzauber im Wildpark Westerwald. Am 13. Dezember lädt der Park in Gackenbach zu gemütlichen Stunden ein. Auch die tierischen Bewohner freuen sich auf viele Gäste.

Lichterglanz zwischen den Bäumen, knisternde Feuerstellen, der Duft von frisch gebackenen Crêpes und eine winterliche Landschaft: Der Wildpark Westerwald in Gackenbach möchte seine Besucher auch in diesem Jahr mit einem besonderen vorweihnachtlichen Erlebnis beschenken.







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