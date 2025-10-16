Aufbruch in Gackenbach Wildpark Westerwald: Jetzt wird Förderverein gegründet 16.10.2025, 17:28 Uhr

i Eines der neuen Angebote im Wildpark: Bis zu zwei Personen können eine halbstündige Waschbärbegegnung buchen. Die Tiere können gefüttert werden, man kann dem Tierpfleger beim Herrichten des Geheges helfen und Fragen stellen. Camilla Härtewig

Durchschnittlich 25.000 Besucher pro Jahr haben den Wildpark in Gackenbach früher besucht. An diese Erfolge will das neue Team anknüpfen. Ein Förderverein soll dabei unterstützen.

Mit der Eröffnung am 3. Oktober und einem riesigen Besucheransturm hat der Wildpark Westerwald einen tollen Auftakt hingelegt. Damit die Freizeiteinrichtung auch eine „nachhaltige Zukunft“ hat, soll ein Förderverein ins Leben gerufen werden. Nun steht der Gründungstermin fest, und den sollten sich mögliche Wildparkunterstützer schon mal im Kalender rot markieren.







