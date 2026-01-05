Wildpark Westerwald bangt um Braunbärin Sally

Sie ist die älteste Bewohnerin des Wildparks Westerwald: Schon seit 1995 lebt die Braunbärin Sally in der Freizeiteinrichtung in Gackenbach und erfreut dort die Besucher. Doch nun ist die Bärin erkrankt.
Der Wildpark Westerwald bangt um seine älteste und bekannteste Bewohnerin. Die 31-jährige Braunbärin Sally ist möglicherweise an Krebs erkrankt. Sie wurde vor Weihnachten an der linken Lefze (Lippe) operiert. Dabei wurde ein Tumor teilweise entfernt, wie der Wildpark auf seiner Facebook-Seite mitteilte.