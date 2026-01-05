Tumor an der Lippe Wildpark Westerwald bangt um Braunbärin Sally Thorsten Ferdinand 05.01.2026, 17:30 Uhr

i Braunbärin Sally bleibt momentan in ihrem Stall, um sich zu erholen. Henrieke Böß

Sie ist die älteste Bewohnerin des Wildparks Westerwald: Schon seit 1995 lebt die Braunbärin Sally in der Freizeiteinrichtung in Gackenbach und erfreut dort die Besucher. Doch nun ist die Bärin erkrankt.

Der Wildpark Westerwald bangt um seine älteste und bekannteste Bewohnerin. Die 31-jährige Braunbärin Sally ist möglicherweise an Krebs erkrankt. Sie wurde vor Weihnachten an der linken Lefze (Lippe) operiert. Dabei wurde ein Tumor teilweise entfernt, wie der Wildpark auf seiner Facebook-Seite mitteilte.







