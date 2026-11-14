Gackenbach in Bildern Wildpark ist im Spätherbst ein attraktives Ausflugsziel Camilla Härtewig 14.11.2026, 09:00 Uhr

i Damwild und Rotwild genießen einträchtig den Spätherbst in Gackenbach. Camilla Härtewig

Wenn im Wildpark Westerwald die ruhige Jahreszeit beginnt, entfaltet die Natur einen besonderen Zauber. Während die Tiere sich auf den Winter einstellen, können Besucher weiterhin auf Entdeckungstour gehen. Am 21. November locken besondere Angebote.

Jetzt wird es im 64 Hektar großen Wildpark Westerwald in Gackenbach ruhiger. Doch die schöne Landschaft ist gerade im Spätherbst besonders magisch. Nebel zieht aus den Tälern hoch, die Sonne taucht die Tiere in ein goldenes Licht. Die Ruhe wird nur ab und an durch ein Röhren unterbrochen.







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