Besondere Aktionen zum Start Wildpark in Gackenbach hat wieder geöffnet Mariam Nasiripour 03.10.2025, 13:02 Uhr

i Kaum war Tierpflegerin Sarah Huster mit dem Futter im Gehege, stürzte sich die Waschbärendame auf die Schüssel mit dem Obst und dem Gemüse. Mariam Nasiripour

Das Warten hat ein Ende: Der Wildpark Westerwald in Gackenbach hat am 3. Oktober seine Türen geöffnet. Und zahlreiche Besucher – besonders Kinder – wollten die Tiere sehen und natürlich füttern.

Der Wildpark in Gackenbach ist wiedereröffnet. Die ersten Besucher warteten am Freitag bereits eine Viertelstunde vor 9 Uhr vor der Eingangstür. Nach und nach strömten weitere Besucher in den Park, vor allem Familien mit kleinen Kindern. Zwar waren auch nach der Eröffnung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Parks mit letzten Arbeiten beschäftigt.







Artikel teilen

Artikel teilen