Direkt mehr als 40 Mitglieder Wildpark in Gackenbach hat jetzt einen Förderverein 12.11.2025, 12:00 Uhr

i Henrieke Böß ist Geschäftsführerin des Wildparks Westerwald, der seit 3. Oktober wieder Besucher empfängt. Camilla Härtewig

Wenige Wochen nach der Wiedereröffnung des Wildparks Westerwald in Gackenbach ist der nächste Meilenstein geschafft. Die Freizeiteinrichtung hat jetzt einen eigenen Förderverein – und dieser hat direkt schon Pläne.

Der am 3. Oktober wiedereröffnete Wildpark Westerwald hat jetzt einen eigenen Förderverein. Mehr als 40 Freunde des Wildparks haben diesen bei einer Versammlung im Gackenbacher Dorfgemeinschaftshaus gegründet, um den Park im Buchfinkenland dauerhaft als Erholungsraum in der Region zu erhalten.







