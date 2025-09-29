Am 3. Oktober öffnet der Wildpark Westerwald in Gackenbach nach anderthalb Jahren Pause wieder seine Tore. Besucher dürfen sich auf einen modernisierten Spielplatz, 350 Tiere und traumhafte Aussichten freuen. Und: 2026 gibt es viele Neuerungen.
Henrieke Böß strahlt über das ganze Gesicht. Denn in wenigen Tagen geht es endlich los: Der seit eineinhalb Jahren geschlossene Wildpark Westerwald in Gackenbach öffnet am Freitag, 3. Oktober, wieder seine Pforten. Seit November ist die 31-Jährige die Geschäftsführerin des Wildparks.