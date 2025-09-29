Gackenbach in Bildern Wildpark empfängt ab 3. Oktober wieder Tierfreunde 29.09.2025, 16:00 Uhr

i Die 31-jährige Henrieke Böß ist seit November Geschäftsführerin des Wildparks Westerwald. Sie freut sich, ab 3. Oktober endlich Besucher empfangen zu können. Camilla Härtewig

Am 3. Oktober öffnet der Wildpark Westerwald in Gackenbach nach anderthalb Jahren Pause wieder seine Tore. Besucher dürfen sich auf einen modernisierten Spielplatz, 350 Tiere und traumhafte Aussichten freuen. Und: 2026 gibt es viele Neuerungen.

Henrieke Böß strahlt über das ganze Gesicht. Denn in wenigen Tagen geht es endlich los: Der seit eineinhalb Jahren geschlossene Wildpark Westerwald in Gackenbach öffnet am Freitag, 3. Oktober, wieder seine Pforten. Seit November ist die 31-Jährige die Geschäftsführerin des Wildparks.







