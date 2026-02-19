Förderverein in Sorge
Wildpark Bad Marienberg fühlt sich gegen Wolf machtlos
Unter den Verantwortlichen des Wildparks Bad Marienberg geht die Sorge um, dass ein Wolf tierische Bewohner des Parks reißen könnte.
Der Wildpark Bad Marienberg ist ein beliebtes Ausflugsziel für Jung und Alt. Doch die Verantwortlichen der Einrichtung sind derzeit in Sorge um die tierischen Bewohner des Parks.

Nach den jüngsten Wolfsrissen im oberen Westerwald steigt bei den Verantwortlichen des Wildparks in Bad Marienberg die Sorge um die dortigen Tiere wie Damwild, Rotwild, Alpakas, Schafe und Ziegen. Für Stefan Weber, Vorsitzender des Fördervereins Wildpark, ist es „nur eine Frage der Zeit, bis der Wolf kommt und sich Tiere holt“.

