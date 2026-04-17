Region Montabaur und Wirges Wieso Polizei wieder vor Schockanrufen warnen muss Daniel-D. Pirker 17.04.2026, 21:30 Uhr

i Immer wieder werden vor allem Senioren Opfer von sogenannten Schockanrufen. Bernd Weißbrod. Bernd Weißbrod/dpa

Vermehrt kam es am Freitag, 17. April, zu Schockanrufen in den Verbandsgemeinden Montabaur und Wirges. Die Polizei erläutert auf Nachfrage unserer Zeitung die Hintergründe – und beantwortet auch, ob die Täter Erfolg hatten.

Am Nachmittag des 17. April 2026 kam es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte sowie angebliche Richter oder Staatsanwälte im Großraum Montabaur. Die Täter versuchten unter verschiedenen Vorwänden – beispielsweise dem angeblichen Unfall eines Familienangehörigen – ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.







Artikel teilen

Artikel teilen