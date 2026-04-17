Vermehrt kam es am Freitag, 17. April, zu Schockanrufen in den Verbandsgemeinden Montabaur und Wirges. Die Polizei erläutert auf Nachfrage unserer Zeitung die Hintergründe – und beantwortet auch, ob die Täter Erfolg hatten.
Lesezeit 1 Minute
Am Nachmittag des 17. April 2026 kam es vermehrt zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte sowie angebliche Richter oder Staatsanwälte im Großraum Montabaur. Die Täter versuchten unter verschiedenen Vorwänden – beispielsweise dem angeblichen Unfall eines Familienangehörigen – ihre Opfer zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bewegen.