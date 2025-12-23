Wieso Müschenbach alle Grundstücke (zurück-)kauft

Die Pläne für ein Klinikum Westerwald sind längst gestorben. Lange war unklar, was mit den Grundstücken geschieht, auf den ein Krankenhaus gebaut werden sollte. Nun wird bekannt, dass die Ortsgemeinde Müschenbach die gesamten 7,8 Hektar kauft. Wieso?
Lesezeit 2 Minuten
Hätte das erst kürzlich abgenommene große Schild auf den Müschenbacher Äckern die Form eines Fragezeichens gehabt, niemand hätte sich gewundert. Lange kündigte eine Hinweistafel den Bau eines neuen Westerwald-Klinikums an. Doch die Planungen dazu starben spätestens infolge des DRK-Rückzugs aus der rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft.