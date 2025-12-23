Klinikum Westerwald Wieso Müschenbach alle Grundstücke (zurück-)kauft Daniel-D. Pirker 23.12.2025, 20:00 Uhr

i Noch lange nach dem Rückzug des DRK aus der rheinland-pfälzischen Kliniklandschaft kündigte ein großes Schild auf den Äckern Müschenbachs den Neubau eines Westerwald-Klinikums an. Als das Schild abgebaut wurde im November, war längst klar, dass aus den Plänen nichts mehr wird. Markus Kratzer

Die Pläne für ein Klinikum Westerwald sind längst gestorben. Lange war unklar, was mit den Grundstücken geschieht, auf den ein Krankenhaus gebaut werden sollte. Nun wird bekannt, dass die Ortsgemeinde Müschenbach die gesamten 7,8 Hektar kauft. Wieso?

Hätte das erst kürzlich abgenommene große Schild auf den Müschenbacher Äckern die Form eines Fragezeichens gehabt, niemand hätte sich gewundert. Lange kündigte eine Hinweistafel den Bau eines neuen Westerwald-Klinikums an. Doch die Planungen dazu starben spätestens infolge des DRK-Rückzugs aus der rheinland-pfälzischen Krankenhauslandschaft.







