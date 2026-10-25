Die Abschiedssymphonie in der Vogelsanghalle bildete den Höhepunkt einer 40-jährigen Liaison: Werner Blatt nimmt Abschied vom Frauenchor Heiligenroth. Sein Nachfolger Johannes Kalpers bereicherte den Abend bereits auf besondere Weise.
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400 Zuhörer, 40 Jahre Chorleiter und vier Stunden musikalische Unterhaltung vom Allerfeinsten. So lässt sich die „Abschiedssymphonie“ für Werner Blatt mit einem Satz auf den Punkt bringen. Nach 40 Jahren erfolgreichem Dirigat des Frauenchores Heiligenroth legt Werner Blatt den Taktstock in andere Hände.