Frauenchor Heiligenroth 
Wieso dieses Abschiedskonzert in Erinnerung bleibt
Beim Konzert in Heiligenroth empfahl sich Johannes Kalpers als ausdrucksstarker Tenorsolist. Ab Januar wird er dem Heiligenrothe
Beim Konzert in Heiligenroth empfahl sich Johannes Kalpers als ausdrucksstarker Tenorsolist. Ab Januar wird er dem Heiligenrother Frauen als Dirigent vorstehen.
Hans-Peter Metternich

Die Abschiedssymphonie in der Vogelsanghalle bildete den Höhepunkt einer 40-jährigen Liaison: Werner Blatt nimmt Abschied vom Frauenchor Heiligenroth. Sein Nachfolger Johannes Kalpers bereicherte den Abend bereits auf besondere Weise. 

Lesezeit 2 Minuten
400 Zuhörer, 40 Jahre Chorleiter und vier Stunden musikalische Unterhaltung vom Allerfeinsten. So lässt sich die „Abschiedssymphonie“ für Werner Blatt mit einem Satz auf den Punkt bringen. Nach 40 Jahren erfolgreichem Dirigat des Frauenchores Heiligenroth legt Werner Blatt den Taktstock in andere Hände.
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