Vom Westerwald nach Zypern Wieso der Einsatz von Volker Pusch so sehr herausragt Katrin Maue-Klaeser 28.09.2026, 20:00 Uhr

i Polizeihauptkommissar Volker Pusch (links) ist mit dem Peacekeeper Award des Bundesinnenministeriums ausgezeichnet worden. Rückhalt für seinen fast zwei Jahre währenden Einsatz auf Zypern hat der Dienstgruppenleiter der Autobahnpolizei Montabaur auch bei Thomas Wimmer, Leiter der Verkehrsdirektion Koblenz, gefunden. Christina Czybik

Hauptkommissar Volker Pusch aus Ransbach-Baumbach war fast zwei Jahre Sector Police Commander in der Pufferzone von Zypern. Für sein außerordentliches Engagement hat er eine hohe Auszeichnung empfangen. Was seinen Einsatz so besonders macht.

„Urlaub“ ist das erste Stichwort, wenn man Zypern googelt. Wer auf der wunderschönen Mittelmeerinsel seine Ferien verbringt, bekommt normalerweise nichts davon mit, dass dort die Vereinten Nationen seit mehr als 60 Jahren für Frieden und Sicherheit sorgen.







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