Wiesensee steht kurz vor der Entschlammung 

31.12.2025, 16:00 Uhr

i Im Herbst wurde damit begonnen, die Pottumer Bucht zu entwässern. Das dabei ausgebaggerte Material soll bei der großen Entschlammung umgesetzt werden, die im kommenden Jahr erfolgen soll. Röder-Moldenhauer

Schritt um Schritt verfolgt die Verbandsgemeinde Westerburg das Ziel, den beliebten Wiesensee wieder mit Wasser befüllen zu können. Planungsauftrag ist vergeben, die Bauleistungen sollen zügig im neuen Jahr vergeben werden.

Wie sehr der Wiesensee vermisst wird, zeigt sich in dem Interesse, mit welchen alle Schritte verfolgt werden, die zu dem Ziel führen sollen, dass der See 2027 wieder angestaut werden kann. Zuvor müssen rund 300.000 Kubikmeter Sedimente innerhalb der Seefläche umgelagert werden.







