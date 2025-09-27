Wie kann verhindert werden, dass der Wiesensee bei Westerburg nach dem Anstauen erneut verschlammt? Diese Frage stellen sich viele Menschen in der Region. Erste Ideen wurden beim Infoabend in Stahlhofen besprochen.
Lesezeit 2 Minuten
Noch arbeitet die VG-Verwaltung in Westerburg daran, die Voraussetzungen für ein Wiederanstauen des Wiesensees zu schaffen. Die Frage, wie es danach eigentlich weitergehen soll, treibt allerdings ebenfalls schon viele Menschen um. Es besteht die Befürchtung, dass das Gewässer erneut verschlammen und verlanden könnte, wenn sich die Wasserqualität nicht verbessert.