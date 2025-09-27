Phosphateintrag reduzieren Wiesensee soll vor neuem Schlamm geschützt werden 27.09.2025, 12:00 Uhr

i Der Wiesensee war in der Vergangenheit oftmals verschlammt und voller Algen, wie diese alte Aufnahme aus dem Sommer 2018 zeigt. Archiv Röder-Moldenhauer

Wie kann verhindert werden, dass der Wiesensee bei Westerburg nach dem Anstauen erneut verschlammt? Diese Frage stellen sich viele Menschen in der Region. Erste Ideen wurden beim Infoabend in Stahlhofen besprochen.

Noch arbeitet die VG-Verwaltung in Westerburg daran, die Voraussetzungen für ein Wiederanstauen des Wiesensees zu schaffen. Die Frage, wie es danach eigentlich weitergehen soll, treibt allerdings ebenfalls schon viele Menschen um. Es besteht die Befürchtung, dass das Gewässer erneut verschlammen und verlanden könnte, wenn sich die Wasserqualität nicht verbessert.







Artikel teilen

Artikel teilen