Nachdem im Dezember 2024 die Nachricht, dass die Lindner AG einen Insolvenzantrag gestellt hat, die Region in Unruhe versetzte, ging es auch die Frage, ob das Hotel am Wiesensee ebenfalls davon betroffen ist. Als Gründe für diesen Schritt wurden hohe Mieten, explodierende Energie- und Materialkosten sowie eine schwierige Zinsentwicklung genannt. 1998 hatte die Lindner Hotelgruppe das Hotel nach dem Tod des bisherigen Eigentümers und Betreibers Erwin Bensing übernommen. Nun gibt es neue Nachrichten: Der Hotelbetrieb wurde vor wenigen Tagen, konkret zum 1. Juli, von der Golf- und Sporthotel Wiesensee Betriebs GmbH übernommen, deren Geschäftsführung Andrea Kunz und Till Kaspar obliegt. Andrea Kunz und ihr Team leiten das Hotel.

Andrea Kunz kam 2023 aus der Schweiz zurück in die Heimat, wo sie zuletzt das Lindner Grand Hotel Beau Rivage verantwortete. Wir haben mit Andrea Kunz über die aktuelle Situation und Perspektiven gesprochen.

i Andrea Kunz, Direktorin der Golf- und Sporthotel Wiesensee Betriebs GmbH, ist von der Attraktivität des Standortes überzeugt. Sie freut sich auch auf Gäste aus der Region. Röder-Moldenhauer

Wurde das gesamte Personal übernommen?

Ja, das gesamte Team, rund 80 Mitarbeiter, wurde übernommen. Zusätzlich wurden einige neue Stellen geschaffen, wie für die Reservierung und den Vertrieb.

Welche Veränderungen sind mit dieser Übernahme verbunden?

In den letzten Monaten wurden erhebliche Investitionen in die Eigenständigkeit des Hotels unternommen. Insbesondere wurden Investitionen in die IT (Hard- und Software) getätigt, eine neue Website aufgebaut, Reservierungs- und Buchungssysteme neu aufgesetzt.

Wie lange wird ein Betrieb des Hotels ohne Wasser im Wiesensee rentabel sein?

Viele der Gäste schätzen die naturnahe Erholung und die Ruhe. Der Vertrieb wird maßgeblich auf die Gewinnung von Seminaren, Golfgruppen und Golfturnieren ausgerichtet sowie auf Gäste, die wandern und/oder biken möchten. Das Hotel freut sich auch auf viele Gäste aus der Region. Selbstverständlich rundet ein befüllter Wiesensee das landschaftliche Bild ab, hilft bei der Gästeakquisition und lässt das Hotel noch attraktiver gestalten. Unsere Stammgäste vermissen den See und fragen regelmäßig, wann wieder Wasser im See ist. Wir möchten weiterhin an die Politik appellieren, die notwendigen Mittel schnellstmöglich freizugeben, sodass spätestens im Winter 2026/2027 der See endlich wieder befüllt wird.

Welche Perspektiven verbinden Sie mit dem Hotel?

Der Standort am Wiesensee ist für unsere Gäste äußerst attraktiv. Das Hotel mit dem angebundenen Golfplatz ist unter Golfern deutschlandweit für seine Lage und die Möglichkeit, große Turniere und Firmenevents auszurichten bekannt. An diese Vergangenheit wollen wir wieder anknüpfen. Neben dem Golfangebot wollen wir das sportliche Angebot ebenfalls reaktivieren. Dazu gehört zukünftig die Nutzung des Tennisplatzes sowie des Fußballplatzes. Sobald Wasser wieder im Wiesensee ist, kann auch hier das Angebot erweitert werden.