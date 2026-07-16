Bei einer Pressekonferenz vor Ort erläuterten Bürgermeister Markus Hof, das Planungsbüro sowie die ausführende Firma, wie es jetzt mit dem Wiesensee weitergeht. Die Maschinen haben bereits ihre Arbeit aufgenommen.
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Das Ziel, wieder Wasser in den Wiesensee zu bekommen – und zwar im kommenden Jahr – steht als verheißungsvolle Absichtserklärung über einem besonderen Vor-Ort-Termin samt Pressegespräch, zu dem Bürgermeister Markus Hof (Verbandsgemeinde Westerburg) den Planer, Vertreter der ausführenden Firma sowie der Ortsgemeinden Pottum, Stahlhofen am Wiesensee und Winnen eingeladen hatte.