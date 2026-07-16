Mäharbeiten vor Entschlammung Wiesensee könnte ab Neujahr ’27 wieder angestaut werden Angela Baumeier 16.07.2026, 17:14 Uhr

i So soll der künftige Wiesensee nach der Entschlammung aussehen. Die unterschiedlichen Blautöne verdeutlichen die unterschiedlichen künftigen Tiefen des Sees. Röder-Moldenhauer

Bei einer Pressekonferenz vor Ort erläuterten Bürgermeister Markus Hof, das Planungsbüro sowie die ausführende Firma, wie es jetzt mit dem Wiesensee weitergeht. Die Maschinen haben bereits ihre Arbeit aufgenommen.

Das Ziel, wieder Wasser in den Wiesensee zu bekommen – und zwar im kommenden Jahr – steht als verheißungsvolle Absichtserklärung über einem besonderen Vor-Ort-Termin samt Pressegespräch, zu dem Bürgermeister Markus Hof (Verbandsgemeinde Westerburg) den Planer, Vertreter der ausführenden Firma sowie der Ortsgemeinden Pottum, Stahlhofen am Wiesensee und Winnen eingeladen hatte.







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