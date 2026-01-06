Winterlicher Westerwald Wiesensee glänzt in weißer Schneepracht Angela Baumeier 06.01.2026, 08:00 Uhr

i Der Wiesensee zeigt in der winterlichen Pracht von seiner schönen Seite und lockt so manchen Zwei- und Vierbeiner hinter dem Ofen hervor. Röder-Moldenhauer

Die Wanderwege sind gut zu begehen. Dabei werden die Spaziergänger gebeten, die entsprechenden Hinweisschilder zu beachten. Und: Der See darf nicht betreten werden.

Rund um den Wiesensee gibt es viele schöne Wanderwege, unter anderem führt ein Rundweg um den See. Auch wenn dieser derzeit ohne Wasser ist und somit die Möglichkeit, nach Herzenslust (und mit gebotener Vorsicht) Schlittschuh zu laufen, entfällt, so ist die herrliche Winternatur dennoch ein Anziehungspunkt für so manchen Spaziergänger.







