Eine 25-Meter-Tanne aus dem Westerwald ziert den am 24. November beginnenden Weihnachtsmarkt in Wiesbaden. Nach Fällung und Transport wurde der Baum mittlerweile auf dem Marktplatz aufgestellt. Wir erklären die Hintergründe.
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70 Jahre lang wuchs sie in Höhn-Oellingen zu einem mächtigen Baum heran, vor einer Woche wurde sie gefällt – und bekommt zum Ende ihres Lebenszyklus nun einen ganz großen Auftritt. Die Tanne aus dem Garten von Norbert Schönfelder bildet als Weihnachtsbaum den Mittelpunkt des Wiesbadener Sternschnuppenmarktes, der am Montag, 24.