Wieder Wasser ab Januar? Wiederanstauen des Wiesensees steht nichts im Wege Thorsten Ferdinand 22.09.2026, 18:00 Uhr

i Die Umlagerung des Trockenschlamms ist noch in vollem Gange. Sie soll im Laufe des Herbstes abgeschlossen sein. Das Foto wurde Anfang September aufgenommen. Röder-Moldenhauer

Kehrt das Wasser ab Januar in den Wiesensee zurück? Das hoffen zumindest viele Menschen im Raum Westerburg und der Umgebung. Bei einer Infoveranstaltung in Stahlhofen a.W. zeigten sich auch die Verantwortlichen optimistisch.

Dem lange geplanten Wiederanstauen des Wiesensees ab Januar steht aus aktueller Sicht nichts im Wege. Diese positive Nachricht konnte Westerburgs Bürgermeister Markus Hof bei der jüngsten Infoveranstaltung zur laufenden Schlammumlagerung verkünden. Demnach sind die Arbeiten weiterhin im Zeitplan.







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