Zu spät für die Sommersaison? Wieder Wasser im Dreifelder Weiher Nadja Hoffmann-Heidrich 17.05.2026, 10:30 Uhr

i Ein sommerliches Luftbild vom Dreifelder Weiher aus früheren Jahren - mit Wasser. Rechts kann man den Campingpark Haus am See von Familie Schneider erkennen. Archiv Röder-Moldenhauer. Röder-Moldenhauer

Mit Verspätung kann der Dreifelder Weiher nach einer großen Sanierungsmaßnahme jetzt wieder eingestaut werden. Für den Tourismus in dieser Saison könnte es jedoch bereits zu spät sein.

Gute Nachrichten für Naturschützer und den Tourismus in der Region: Der Dreifelder Weiher wird nach umfangreichen Sanierungsarbeiten an Damm und Grundablass sowie dem Neubau des Mönchs aktuell wieder eingestaut. Auch die Sperrung der Seeburger Straße vor dem Haus am See in Steinebach ist seit wenigen Tagen aufgehoben.







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