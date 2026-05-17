Mit Verspätung kann der Dreifelder Weiher nach einer großen Sanierungsmaßnahme jetzt wieder eingestaut werden. Für den Tourismus in dieser Saison könnte es jedoch bereits zu spät sein.
Lesezeit 3 Minuten
Gute Nachrichten für Naturschützer und den Tourismus in der Region: Der Dreifelder Weiher wird nach umfangreichen Sanierungsarbeiten an Damm und Grundablass sowie dem Neubau des Mönchs aktuell wieder eingestaut. Auch die Sperrung der Seeburger Straße vor dem Haus am See in Steinebach ist seit wenigen Tagen aufgehoben.