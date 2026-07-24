Besonderes Projekt gestartet
Wie Ziegen und Zebus die Waldweide in Steinebach retten
Ziegen gehören zu den wichtigsten Akteuren beim Waldweideprojekt am "Hundsbaum" in Steinebach.
Ziegen gehören zu den wichtigsten Akteuren beim Waldweideprojekt am "Hundsbaum" in Steinebach.
Röder-Moldenhauer

Damit Tier- und Pflanzenarten, die auf lichtdurchflutete Wälder angewiesen sind, ihren Lebensraum zurückbekommen, wird am „Hundsbaum“ in Steinebach a.d.W. ein besonderes Waldweide-Projekt umgesetzt. Daran wirken viele Helfer auf vier Beinen mit.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn Naturschutzmanager Markus Kunz über das Waldweide-Projekt „Hundsbaum“ in Steinebach a.d.W. spricht, gerät er ins Schwärmen. Die Initiative zur Wiederherstellung des Huteweidecharakters auf dem markanten Höhenrücken sei einmalig in der gesamten Region, sagt er.
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