Besonderes Projekt gestartet Wie Ziegen und Zebus die Waldweide in Steinebach retten Nadja Hoffmann-Heidrich 24.07.2026, 09:00 Uhr

i Ziegen gehören zu den wichtigsten Akteuren beim Waldweideprojekt am "Hundsbaum" in Steinebach. Röder-Moldenhauer

Damit Tier- und Pflanzenarten, die auf lichtdurchflutete Wälder angewiesen sind, ihren Lebensraum zurückbekommen, wird am „Hundsbaum“ in Steinebach a.d.W. ein besonderes Waldweide-Projekt umgesetzt. Daran wirken viele Helfer auf vier Beinen mit.

Wenn Naturschutzmanager Markus Kunz über das Waldweide-Projekt „Hundsbaum“ in Steinebach a.d.W. spricht, gerät er ins Schwärmen. Die Initiative zur Wiederherstellung des Huteweidecharakters auf dem markanten Höhenrücken sei einmalig in der gesamten Region, sagt er.







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