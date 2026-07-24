Damit Tier- und Pflanzenarten, die auf lichtdurchflutete Wälder angewiesen sind, ihren Lebensraum zurückbekommen, wird am „Hundsbaum“ in Steinebach a.d.W. ein besonderes Waldweide-Projekt umgesetzt. Daran wirken viele Helfer auf vier Beinen mit.
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Wenn Naturschutzmanager Markus Kunz über das Waldweide-Projekt „Hundsbaum“ in Steinebach a.d.W. spricht, gerät er ins Schwärmen. Die Initiative zur Wiederherstellung des Huteweidecharakters auf dem markanten Höhenrücken sei einmalig in der gesamten Region, sagt er.