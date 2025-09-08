Kann man heute noch in einem historischen Bauernhof wohnen? Ja, man kann, sagt Erik Girmann aus Ruppach-Goldhausen und will das beim bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 14. September, seinen Besuchern zeigen. Und noch vieles mehr.

Vor rund 20 Jahren hat Erik Girmann in Ruppach-Goldhausen ein Fachwerkhaus nach historischem Vorbild wieder bis in die Details hergerichtet. Seit der Zeit lebt er mit seiner Familie in einer Art Museum und braucht doch auf modernen Wohnkomfort nicht zu verzichten, hat er das alte Gebäude doch für neuzeitliches Wohnen nutzbar gemacht.

Immer wieder hat er sein Gehöft dazu genutzt, um zum Beispiel Kindern die alten Arbeitstechniken mit Lehm im wahrsten Wortsinn begreifbar zu machen. Jetzt geht er einen Schritt weiter: Als einziges rein privates Projekt im ganzen Westerwaldkreis öffnet er sein Gehöft am Sonntag, 14. September, zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals für alle Interessierten. Und nicht nur das: Auch ein kleines Begleitprogramm hat er mit seiner Familie und einigen Helfern auf die Beine gestellt.

i Erik Girmann wird auch alte haus- und landwirtschaftliche Geräte, Fachwerkhausmodelle und vieles mehr beim Aktionstag zeigen. Markus Müller

Doch der Reihe nach: Sein Interesse für Fachwerk entdeckte Girmann schon als Schüler und baute einige Fachwerkhäuser als Modelle nach. 1998 erwarb er das alte Haus aus dem Jahre 1719 – mittels Baumring-Analyse datiert – in seinem Heimatort und renovierte das Baudenkmal in aufwendigster Art unter Verwendung möglichst vieler historischer Materialien und unter Beibehaltung oder teils sogar Wiederherstellung der alten Strukturen.

Auch wenn das zweizonige Gebäude mit seinem zwischen 1747 und 1783 angefügten Niederlass mit seinem Anstrich nach Originalbefund schon zu einem wirklichen Schmuckstück im Dorf und zu einem hervorragenden Anschauungsobjekt bäuerlicher Wäller Baukunst geworden war, ließ das dem Gemeindearbeiter keine Ruhe und er translozierte auch eine 1668 in Meudt erbaute Scheune nach Ruppach-Goldhausen. Derzeit setzt der Fachwerkliebhaber mit dem Anbringen einer sogenannten Gefederten Wand dem Projekt das i-Tüpfelchen auf.

i Derzeit setzt der Fachwerkliebhaber mit dem Anbringen einer sogenannten Gefederten Wand seinem Projekt das i-Tüpfelchen auf. Markus Müller

Was eine Gefederte Wand ist? Das und vieles mehr können die Besucher beim Tag des offenen Denkmals in der Brunnenstraße in Ruppach-Goldhausen von 10 bis 17 Uhr erfahren. Ganz nach Bedarf bietet Erik Girmann dann Führungen durch Haus und Hof an, die übrigens sehr idyllisch in die sogenannte „Altstadt“ des Doppelortes eingebettet sind. Denn auch die Nachbarschaft, wo früher auch das alte Backes stand, ist zum Teil sehr sehenswert.

Lohnen wird sich aber vor allem ein Blick ins Innere des alten Fachwerkhauses, dass der ehemalige Raumausstatter mit viel Liebe zum Detail saniert hat: Wer durch die zweiflügelige Haustür ins denkmalgeschützte Gebäude tritt, fühlt sich auf den ersten Blick um viele Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte zurückversetzt – er steht im Ern eines echten Westerwälder Bauernhauses.

i Erik Girmann translozierte auch eine 1668 in Meudt erbaute Scheune nach Ruppach-Goldhausen und baute sie neben seinem Fachwerkhaus wieder auf. Markus Müller

Rechts gehts über die offene Treppe in den Keller, darüber über eine nach oben schmaler werdende Spindeltreppe in den ersten Stock. Im hinteren Teil des mit neuen, aber den alten Originalen nachgearbeiteten riesigen Trachytplatten ausgelegten Erns befindet sich die aus Bruchsteinen gemauerte offene Feuerstelle mit dem aus Lehm gefertigten großen Rauchabzug darüber.

„Keine Angst, das ist aber kein Museum, sondern hier wohne ich“, lacht Girmann und öffnet die alten Türen im hinteren Teil des Erns: Dahinter liegen eine kleine, aber topmoderne Küche und ein Bad, gleichfalls auf neuestem technischen Stand. „Und der Steinboden im Eingang wird von einer Fußbodenheizung erwärmt“, erläutert der 52-Jährige. Und die Holzbalkendecke hat er als sogenannte „Kölner Decke“ gestaltet.

i Auf großen Bannern wird an den Ortseingängen von Ruppach-Goldhausen für den Aktionstag am Girmann'schen Anwesen geworben. Markus Müller

Aber was erwartet die Besucher noch am Denkmaltag im alten Bauernhof? Der Experte zeigt eine Ausstellung von alten haus- und landwirtschaftlichen Geräten. Die Familie bietet kleine Kostbarkeiten an einem historischen Verkaufswagen an. Die örtliche Feuerwehr zeigt um 14.30 und 15 Uhr Übungen mit der Handspritze von 1901. Informationen über alte Handwerkstechniken und Antiquitäten gibt es auch.

i Die Familie bietet beim Denkmaltag kleine Kostbarkeiten an einem historischen Verkaufswagen an. Markus Müller

„Natürlich soll niemand hungern oder dürsten“, verspricht Erik Girmann. Deshalb gibt es traditionellen Eierkäs, Kartoffelsuppe mit oder ohne Mettwurst, eine rustikale Brotzeit mit Blut- und Leberwurst sowie Kuchen, Kaffee und kühle Getränke.